"Şenol Güneş baba gibi"

Teknik Direktör Şenol Güneş'le baba-oğul gibi olduklarını belirten yıldız oyuncu, Güneş'i tek kelime ile açıklarken "Adam" ifadesini kullandı.

"Takım olarak iyi bir başlangıç yaptık"

"Sezona yeni başlıyoruz ama hazırlık kampının verdiği ağırlık üzerimizde oluyor. Takım olarak iyi bir başlangıç yaptık."

Futbolcu olmaya nasıl karar verdi?

"Her zaman futbolcu olma hayalim vardı. Futbola sokakta başladım. Birkaç takıma denenmeye gittim. İlk, Sport takımında altyapı eğitimi aldım ve hikayem orada başladı."

"Hedefimiz bütün maçları kazanmak"

"Beşiktaş olarak hedefimiz bütün maçları kazanmak. Futbolun gerçekleri arasında kaybetmek de var. 3 maçta 7 puan topladık, yenilmemek de bizim için pozitif bir sinyal. İlerisi için bize ümit veriyor."

Sezon öncesi lisans sorunu

"Futbolcu olarak ilk işim futbol oynamak. Bu tarz olaylara pek katılmak istemiyorum. Ben de burada mutlu olduğum için bu da FIFA'ya sunuldu. Kaldığım için mutluyum."

"Dil açısından daha iyi anlaştığım isimler var"

"Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ve hepsinin beni sevdiğini umuyorum. Dil açısından daha iyi anlaştığım isimler var; Adriano, Quaresma ve Pepe olsun hepsiyle iyi anlaşıyorum."

Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

"Tüm takımlar çok güçlü. Bizim grubumuz biraz farklı oldu. Diğer gruplarda çok güçlü ve zayıf takımlar da var. Bizim dengeli bir grup oldu. Porto büyük bir takım. Karşılarında da iyi ve tecübeli bir takım bulacaklar."

"Şenol Güneş ile..."

"Bence baba-oğul gibi bir ilişki var. İnsanların birbirine güvenmesi çok güzel. Benfica'da ilk sezon iyiydi, ikinci sezon güven kaybettim. İnsanlara bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Benim de yardım ettiğim insanlar var. Onlar bana teşekkür ediyorlar. Hoca futbol oynama zevkini bana yeniden kazandırdı. Kendisine sonsuz minnettarım."

"Cristiano Ronaldo ile aynı takımda..."

"Türkiye'de oynanan futbol çok farklı. Çok agresif oynanıyor ve bu agresif oyuna hazır değilseniz maçı kaybetme olasılığınız çok yüksek. (Takımların yeni sezon transferleri) Giuliano , Mariano, Fernando ve Maicon Brezilya'dan tanıdığım isimler var.

Herhalde Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynamak isterdim. Hedeflerimiz önümüzde duruyor. Bu kupalardan birkaçını kazanmak istiyoruz."

"Türkiye'de herkes bana iyi davranıyor. Baktığınız zaman çok mutluyum burada. Türk yemeklerinden kuru fasulye seviyorum."

Kısa kısa cevaplar

Vodofane Park?

- Mükemmel.

Frikik?

- Yetenek.

İstanbul?

- Güzel şehir.

Quaresma?

- İyi arkadaş.

Şenol Güneş?

- Adam.

Benfica?

- Büyük takım.

Futbol topu?

- Hayatım.

Nevzat Demir Tesisleri?

- İyi tesis.