 Medel: Ekimde düzeltiriz – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Medel: Ekimde düzeltiriz

    Medel: Ekimde düzeltiriz
    Paraguay ve Bolivya'ya yenilerek Dünya Kupası'nı tehlikeye atan Şili'de Gary Medel, "Sorumluluk bizim, üzgünüz. Ekimde puanlara ihtiyacımız olacak. 3. kez finallere gitmeyi umuyoruz" dedi. Şili'nin son iki maçı Ekvador ve lider Brezilya ile...
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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