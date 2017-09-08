Medel: Ekimde düzeltiriz

Paraguay ve Bolivya'ya yenilerek Dünya Kupası'nı tehlikeye atan Şili'de Gary Medel, "Sorumluluk bizim, üzgünüz. Ekimde puanlara ihtiyacımız olacak. 3. kez finallere gitmeyi umuyoruz" dedi. Şili'nin son iki maçı Ekvador ve lider Brezilya ile...