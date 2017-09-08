Kiev’den Vida’ya Beşiktaş fırçası!

Dinamo Kiev, Beşiktaş'la 4 yıllık ön protokol yapan Domagoj Vida'nın açıklamalarından rahatsız oldu. Hırvat stoper tepkiler üzerine kulüp radyosuna, "4 yıldır sizinleyim. Bir gün yalan söyledim mi? Bu formayı giydiğim sürece son ter damlama kadar savaşacağım" dedi. Kiev ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Vida, 1 Ocak 2018'de Beşiktaş'a katılacak.