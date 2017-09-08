İşte dev maçların saatleri
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde açılışı 13 Eylül’de Porto deplasmanında 21.45’te yapacak. Kartal’ın iki maçı saat 20.00’de başlayacak. Leipzig’le son sınav ise 22.45’te
Kazasız dönüyor!
Milli maç dönüşleri birçok takım için sıkıntı olurken, Beşiktaş geçen sezon bu konuda sorun yaşamadı. Kartal, geçtiğimiz sezon lige verilen milli maç aralarının ardından oynadığı 4 karşılaşmayı da (Karabük 3-1, Kayseri 1-0, Adana 2-1, G.Birliği 3-0) kazandı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:17
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
İşte dev maçların saatleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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