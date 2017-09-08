 İşte dev maçların saatleri – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    İşte dev maçların saatleri

    İşte dev maçların saatleri

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde açılışı 13 Eylül’de Porto deplasmanında 21.45’te yapacak. Kartal’ın iki maçı saat 20.00’de başlayacak. Leipzig’le son sınav ise 22.45’te

    UEFA Şampiyonlar Lig'inde G Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleriyle yapacağı maçların saatleri açıklandı. 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak ilk karşılaşma 21.45'te başlayacak.

    Kazasız dönüyor!
    Milli maç dönüşleri birçok takım için sıkıntı olurken, Beşiktaş geçen sezon bu konuda sorun yaşamadı. Kartal, geçtiğimiz sezon lige verilen milli maç aralarının ardından oynadığı 4 karşılaşmayı da (Karabük 3-1, Kayseri 1-0, Adana 2-1, G.Birliği 3-0) kazandı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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