 Güneş’e takipsizlik – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Güneş’e takipsizlik

    Güneş’e takipsizlik
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, 5 Şubat 2017'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Simon Kjaer'in boğazını sıktığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, Güneş'in Simon Kjaer'e karşı yaptığı harekette kasıt olmadığına değinildi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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