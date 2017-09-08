Franco'dan sonra o isim de gönderiliyor
Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen Araz Özbiliz, Balıkesirspor yolcusu...
Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen ve rotasyonlarda şans bulamayan Araz Özbiliz, TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor'a yakın. Geçen sezon sadece bir lig maçında şans bulan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Balıkesir yetkilileri tarafından yakıdan takip ediliyor. Ayrıca Balıkesirli taraftarlar sosyal medyadan Aras'a "Come to Balıkesir" mesajları yağdırıyor.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 06:54
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 12
Yorum
Güven hadi inşallah yılın transferi :)
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 12
Yorum
İsim Sözleşmeye disiplin cezası ve iptal şartı koyalim hiç gelmese daha iyi
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Diego Costa yola çıktı
Toplam 28
Yorum
Kartalizma Üç kuruşluk takım fenere mi gelecek kartalım varken..
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