 Franco'dan sonra o isim de gönderiliyor – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Franco'dan sonra o isim de gönderiliyor

    Franco'dan sonra o isim de gönderiliyor

    Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen Araz Özbiliz, Balıkesirspor yolcusu...

    Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen ve rotasyonlarda şans bulamayan Araz Özbiliz, TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor'a yakın. Geçen sezon sadece bir lig maçında şans bulan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Balıkesir yetkilileri tarafından yakıdan takip ediliyor. Ayrıca Balıkesirli taraftarlar sosyal medyadan Aras'a "Come to Balıkesir" mesajları yağdırıyor.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 06:54
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