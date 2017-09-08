 Eto’o&Kaan Ayhan – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Eto’o&Kaan Ayhan

    Eto’o&Kaan Ayhan

    Sağ beke Beck’in yerine Kaan Ayhan’a teklif götüren Kartal’ın Samuel Eto’o için de bugün ‘hamle yapabileceği’ ifade edildi

    Transferin son gününe girilirken Beşiktaş'ta bekleyiş sürüyor. Stoper için Vida ile anlaşan ve bu transferi ocak ayına bırakan Kartal'ın Kaan Ayhan ve Samuel Eto'o için bugün hamle yapabileceği belirtiliyor. 22 yaşındaki Kaan için kulübü Fortuna Düsseldorf'a 1 milyon euro teklif edildiği, kabul edilirse gurbetçi oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi. "Beni alın" diye haber gönderen içinse son kararı Şenol Güneş ve yönetim kurulu verecek.

    PEDRO FRANCO, BOLUSPOR'A
    Kadroda düşünülmeyen Pedro Franco ise sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiralandı. 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin ücretinin 150 bin euro'sunu Boluspor'un ödeyeceği, kalan kısmı ise Beşiktaş'ın karşılayacağı öğrenildi. Genç oyunculardan Sedat Şahintürk de Balıkesirspor'a kiralık verildi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eto’o&Kaan Ayhan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.