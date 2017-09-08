Eto’o&Kaan Ayhan
Sağ beke Beck’in yerine Kaan Ayhan’a teklif götüren Kartal’ın Samuel Eto’o için de bugün ‘hamle yapabileceği’ ifade edildi
PEDRO FRANCO, BOLUSPOR'A
Kadroda düşünülmeyen Pedro Franco ise sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiralandı. 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin ücretinin 150 bin euro'sunu Boluspor'un ödeyeceği, kalan kısmı ise Beşiktaş'ın karşılayacağı öğrenildi. Genç oyunculardan Sedat Şahintürk de Balıkesirspor'a kiralık verildi.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:58
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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