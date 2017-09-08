Çifte zafer olsun
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde art arda iki zorlu rakibe konuk olacak siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş, oyunculardan tam konsantrasyon istedi. Hedef çifte galibiyet
KADRO SÜRPRİZİ GELEBİLİR
Siyah-beyazlı ekipte, milli takımlara gönderilen 9 futbolcunun sağlıklı olarak geri dönmeleri ise memnuniyet yarattı. Önceliği Karabükspor maçına veren Güneş'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasını da düşünerek kadroyu oluşturması bekleniyor. Karabük maçının ilk 11'inde bazı sürprizler olabileceği ifade edildi. Son karar bugün yapılacak idmanda verilecek.
Golcüler sahneye
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon oynadığı 4 resmi müsabakada forvet oyuncuları sadece 2 gol (Cenk Tosun) atabildi. Diğer 2 gol ise Tosic ve Pepe'den gelmişti. Valencia'dan transfer edilen Negredo ile şans bulması halinde Mustafa, Karabük maçında siftah yapmaya çalışacak.
Hakem Palabıyık
MHK, Karabükspor-Beşiktaş maçına Ali Palabıyık'ı atadı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın 17.00'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:17
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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