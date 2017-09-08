 Çifte zafer olsun – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Çifte zafer olsun

    Çifte zafer olsun

    Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde art arda iki zorlu rakibe konuk olacak siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş, oyunculardan tam konsantrasyon istedi. Hedef çifte galibiyet

    Milli maçların sona ermesiyle Beşiktaş'ta gözler üst üste oynanacak Kardemir Karabükspor ve Porto maçlarına çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, milli futbolcuların dönmesiyle taktik idmanlara hız verirken, oyunculara da uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, üst üste iki zorlu deplasmana çıkacaklarını belirterek, herkesten tam konsantrasyon istedi.

    KADRO SÜRPRİZİ GELEBİLİR
    Siyah-beyazlı ekipte, milli takımlara gönderilen 9 futbolcunun sağlıklı olarak geri dönmeleri ise memnuniyet yarattı. Önceliği Karabükspor maçına veren Güneş'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasını da düşünerek kadroyu oluşturması bekleniyor. Karabük maçının ilk 11'inde bazı sürprizler olabileceği ifade edildi. Son karar bugün yapılacak idmanda verilecek.

    Golcüler sahneye
    Siyah-beyazlı ekibin bu sezon oynadığı 4 resmi müsabakada forvet oyuncuları sadece 2 gol (Cenk Tosun) atabildi. Diğer 2 gol ise Tosic ve Pepe'den gelmişti. Valencia'dan transfer edilen Negredo ile şans bulması halinde Mustafa, Karabük maçında siftah yapmaya çalışacak.

    Hakem Palabıyık
    MHK, Karabükspor-Beşiktaş maçına Ali Palabıyık'ı atadı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın 17.00'de oynanacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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