Beşiktaş'ta üzen sakatlık
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şili Milli Takımı'ndan dönen Gary Medel de antrenmanda yer aldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, çalışmanın ardından kara yoluyla Karabük'e gidecek.
ADRİANO'DAN KÖTÜ HABER
Siyah-beyazlılar'da Brezilyalı sol bek oyuncusu Adriano Correira, sağ dizindeki ağrı nedeniyle antrenmana katılmadı. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Adriano Correia, sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu akşamki takım idmanına katılmamış olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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