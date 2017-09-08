 Beşiktaş'ta üzen sakatlık – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta üzen sakatlık

    Beşiktaş'ta üzen sakatlık

    Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şili Milli Takımı'ndan dönen Gary Medel de antrenmanda yer aldı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

    Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, çalışmanın ardından kara yoluyla Karabük'e gidecek.

    ADRİANO'DAN KÖTÜ HABER
    Siyah-beyazlılar'da Brezilyalı sol bek oyuncusu , sağ dizindeki ağrı nedeniyle antrenmana katılmadı. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Adriano Correia, sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu akşamki takım idmanına katılmamış olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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