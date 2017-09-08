Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Beşiktaş, İsveçli stoper Alexander Milosevic'i TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı
Beşiktaş, transferin son gününde kadroda şans bulamayan oyuncularını göndermeye devam ediyor. Pedro Franco'yu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralayan siyah-beyazlılar, Alexander Milosevic'i Çaykur Rizespor'a kiraladı.
İsveçli stoper, 1 yıl boyunca Çaykur Rizespor'da top koşturacak.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:16
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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