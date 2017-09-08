"Beşiktaş taraftarı harika"
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Pepe, Beşiktaş ile Real Madrid taraftarlarını kıyasladı ve siyah beyazlı taraftarlardan övgü ile bahsetti.
Pepe, Beşiktaş taraftarlarına çabuk ısındı... 10 senelik Real Madrid kariyerinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Portekizli stoper, İspanya basınına röportaj verdi.
Portekizli futbolcu, ''Beşiktaş taraftarı fantastik. Real Madrid'de oynarken kendimizi motive ederdik çünkü taraftarlar çok duygusal değildi. Beşiktaş taraftarı ise harika, futbolcuyu çok iyi motive ediyorlar'' dedi.
''ORAYI HEP SEVECEĞİM...''
Real Madrid formasını 10 yıl giyen Pepe, eski takımı hakkında ise ''Real Madrid'de 10 harika sene geçirdim. 2 kızım Madrid'de doğdu. 3 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu kazandık. Real Madrid'i ve taraftarını hep seveceğim'' sözlerini kullandı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:15
-
Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
-
Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
-
Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
"Beşiktaş taraftarı harika" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.