Beşiktaş, Karabük'e ulaştı
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile yarın oynayacağı karşılaşma için konaklayacağı Safranbolu'ya geldi. Siyah beyazlı takımı yüzlerce taraftarı coşkuyla karşıladı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam saatlerinde 2 otobüsle Safranbolu'ya geldi. Siyah beyazlı takımın konaklayacağı otelin önünde bekleyen yaklaşık 100 taraftar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. Futbolcular otele girdikten sonra taraftarlar olaysız dağıldı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:23
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Beşiktaş, Karabük'e ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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