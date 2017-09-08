Beşiktaş kafilesi Karabük'e gitti
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen taktik idmanın ardından kara yoluyla Karabük'e giden kafileye sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle dünkü idmana katılmayan Adriano Correia ve sakatlık sonrası bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Gönül dahil edilmedi.
Beşiktaş, Karabük'te kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:53
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
vedaku Janssen'i beğenmeyenler onun yerinde H.Kane'nin oynadığını bilmiyor galiba. FB, GS ve BJK birleşse Harry Kane'yi transfer edemez.
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
aslan jansen hem genç hem yetenekli alınabileceğin en iyilerinden helal olsun fb ye .
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Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...
Toplam 12
Yorum
cimboman Ahmet Bulut'a teşekkürler,lütfen futbol hayatı boyunca oralarda kalsın.
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