Beşiktaş, galibiyet serisi peşinde

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 toplayan siyah-beyazlı ekip, milli aranın ardından Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 17.00'de Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Adriano ve Gökhan Gönül sakat

Siyah-beyazlı ekipte Kardemir Karabükspor maçı öncesi Adriano Correia ile Gökhan Gönül'ün sakatlığı bulunuyor.

Sezon öncesi ameliyat edilen Gökhan Gönül henüz takıma katılamazken, Adriano'nun ise sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedavisi sürüyor.

Kardemir Karabükspor karşısında kadroyu ağırlıklı olarak bozmaması beklenen teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun son durumuna göre ilk 11'i şekillendirecek. Yeni transferlerden Pepe'yi şu ana dek ilk 11'de görevlendiren tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül ve Adriano'nun sakatlığı nedeniyle sağ bekte arayış içinde olacak. Adriano'nun oynamaması halinde Güneş'in bu bölgede Atiba Hutchinson ve Necip Uysal ikilisinden birine görev vermesi bekleniyor. Hutchinson'un sağ bekte oynaması halinde Gary Medel, ilk 11'de şans arayacak.



Zorlu seri başlıyor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçıyla eylül ayındaki zorlu maç serisine başlayacak.

Bu ay içindeki ilk maçını Kardemir Karabükspor ile yapacak siyah-beyazlı takım, 13 Eylül Çarşamba günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, 23 Eylül'de ise Fenerbahçe ile derbi mücadelesi verecek. Beşiktaş, zorlu seriyi 26 Eylül'de Leipzig maçıyla tamamlayacak.



19. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 34 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı, ikinci yarıda Karabük'te ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.



Karabük'teki maçlar

İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 9 lig maçında karşılaştı.

Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.

Beşiktaş, deplasman maçlarında 19 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü.