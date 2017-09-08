3 isme kulüp aranıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Milosevic, Boyko ve Aras Özbiliz'e kulüp arayışı sürüyor... Üç oyuncu için bugün gelişme yaşanması bekleniyor. Yönetim, oyuncuların bonservislerini bedava istemelerini kabul etmemişti.