 3 isme kulüp aranıyor – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    3 isme kulüp aranıyor

    3 isme kulüp aranıyor
    Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Milosevic, Boyko ve Aras Özbiliz'e kulüp arayışı sürüyor... Üç oyuncu için bugün gelişme yaşanması bekleniyor. Yönetim, oyuncuların bonservislerini bedava istemelerini kabul etmemişti.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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