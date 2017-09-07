"Vida çok güçlü"
Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşan Hırvat savunmacıyı övdü
Milli Takımımızın, Hırvatistan'ı 1-0 devirdiği maçta tek golü kaydeden Cenk Tosun'a karşılaşma sonunda rakip stoper Domagoj Vida soruldu. Cuma akşamına kadar kulübü Dinamo Kiev ikna edilemezse, Ocak ayından itibaren Beşiktaş forması giyecek olan tecrübeli stoper hakkında Cenk Tosun olumlu konuştu. Tecrübeli forvet "Vida'ya karşı 4. kez oynuyorum. Çok güçlü bir futbolcu. Omuz omuza asla yıkılmıyor. İnşallah Beşiktaş'a katılır" ifadelerini kullandı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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