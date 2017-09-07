 "Vida çok güçlü" – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    "Vida çok güçlü"

    "Vida çok güçlü"

    Cenk Tosun, Beşiktaş ile anlaşan Hırvat savunmacıyı övdü

    Milli Takımımızın, Hırvatistan'ı 1-0 devirdiği maçta tek golü kaydeden Cenk Tosun'a karşılaşma sonunda rakip stoper Domagoj Vida soruldu. Cuma akşamına kadar kulübü Dinamo Kiev ikna edilemezse, Ocak ayından itibaren Beşiktaş forması giyecek olan tecrübeli stoper hakkında Cenk Tosun olumlu konuştu. Tecrübeli forvet "Vida'ya karşı 4. kez oynuyorum. Çok güçlü bir futbolcu. Omuz omuza asla yıkılmıyor. İnşallah Beşiktaş'a katılır" ifadelerini kullandı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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