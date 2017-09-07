Şeref Turu başlıyor

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman bir büyük projeyi daha hayata geçirdi. Türkiye'de ilk kez stat turu başladı. Futbolseverler ücretlerini ödeyerek Vodafone Park'ın her yerini gezebilecek. Orman, dünkü tanıtım turunda "Stadımız turistik bölgede. Turistlerden yoğun talep vardı. 114 yıllık tarihimize damga vurmuş teknik direktörler, futbolcular, başkanlar, kulübün başarıları, ilkleri haricinde soyunma odaları, yedek kulübeleri, başkanlık locası bu turda yer alıyor" dedi. Hazırlanan turda duvarlarda ünlü şair ve yazar Cemal Süreya'dan, efsane başkan ve hocaların sözlerine, fotoğraflarına kadar birçok detay var.

TAM BİLET 25 TL

Vodafone Park'taki Şeref Turu'nun bilet fiyatları belirlendi. Pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-17.00 arasındaki tur 6 yaşından küçükler için ücretsiz. Tam bilet 25 TL, 6-14 yaş arası çocuklar, öğrenciler ve 65 yaş üstü sporseverler için 15 TL olarak belirlendi. Beşiktaş'ta futbol şubesini kuran Şeref Bey'in adı stattaki 3.5 saatlik tura verildi.