 Şeref Turu başlıyor – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Şeref Turu başlıyor

    Şeref Turu başlıyor

    Türkiye’nin ilk stat turunun startını siyah-beyazlılar verdi. Başkan Orman “Turistler ve futbolseverler gelip stadımızı gezecek” dedi

    Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman bir büyük projeyi daha hayata geçirdi. Türkiye'de ilk kez stat turu başladı. Futbolseverler ücretlerini ödeyerek Vodafone Park'ın her yerini gezebilecek. Orman, dünkü tanıtım turunda "Stadımız turistik bölgede. Turistlerden yoğun talep vardı. 114 yıllık tarihimize damga vurmuş teknik direktörler, futbolcular, başkanlar, kulübün başarıları, ilkleri haricinde soyunma odaları, yedek kulübeleri, başkanlık locası bu turda yer alıyor" dedi. Hazırlanan turda duvarlarda ünlü şair ve yazar Cemal Süreya'dan, efsane başkan ve hocaların sözlerine, fotoğraflarına kadar birçok detay var.

    TAM BİLET 25 TL
    Vodafone Park'taki Şeref Turu'nun bilet fiyatları belirlendi. Pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-17.00 arasındaki tur 6 yaşından küçükler için ücretsiz. Tam bilet 25 TL, 6-14 yaş arası çocuklar, öğrenciler ve 65 yaş üstü sporseverler için 15 TL olarak belirlendi. Beşiktaş'ta futbol şubesini kuran Şeref Bey'in adı stattaki 3.5 saatlik tura verildi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:17
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