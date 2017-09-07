Şenol Güneş transfer istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden transfer talebinde bulundu.



Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş yönetimden bir istekte bulundu. Güneş, Andreas Beck'in ayrılması ve Vida transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle savunmada çok yönlü oynayabilecek bir futbolcu istedi.

Gökhan Gönül'ün tam olarak sahalara dönememiş olmasını da göz önüne alan tecrübeli teknik direktör, sağ bek ve stoper oynayabilecek özellikte bir oyuncu transfer edilmesi için Fikret Orman'la görüştü.

Şenol Güneş'in talebiyle listedeki isimler için girişimlere başlayan yönetim transfer dönemi kapanmadan bir oyuncuyu daha kadroya kazandırmak istiyor.