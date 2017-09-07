Şenol Güneş transfer istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden savunma hattı için transfer istedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden transfer talebinde bulundu.
Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş yönetimden bir istekte bulundu. Güneş, Andreas Beck'in ayrılması ve Vida transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle savunmada çok yönlü oynayabilecek bir futbolcu istedi.
Gökhan Gönül'ün tam olarak sahalara dönememiş olmasını da göz önüne alan tecrübeli teknik direktör, sağ bek ve stoper oynayabilecek özellikte bir oyuncu transfer edilmesi için Fikret Orman'la görüştü.
Şenol Güneş'in talebiyle listedeki isimler için girişimlere başlayan yönetim transfer dönemi kapanmadan bir oyuncuyu daha kadroya kazandırmak istiyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:23
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
koçbey61 Buraktan sonra en iyi transferimiz olur ya. Şartların zorlanıp alınması lazım. Genç ve hızlı bir oyuncu Kaan.Çok katkı sağlar takıma
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
Edimen Bu çocuk nasıl hala bundesligaya transfer olamamış hayret..bu maçtan sonra değeri çok artmıştır.herkes üşüşür buna..
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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro
Toplam 3
Yorum
KrAlex Ya da Josef ozan 5 milyon verin transferi bitirin. Böyle genç oyunculara ihtiyacı var kulübün. Elif elmas ile beraber büyük çözüm olur.
Şenol Güneş transfer istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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