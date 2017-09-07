 ‘Seni 25’e satarım’ – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    ‘Seni 25’e satarım’

    ‘Seni 25’e satarım’

    Orman, uçakta Crystal Palace’ın kapısından dönen Cenk’e böyle seslendi

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye-Hırvatistan maçı için Eskişehir'e gitmişti. Dönüş uçağına Milli Takımlarda oynayan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de aldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman "Milli görev başarıyla bitti. Aldım çocuklarımı yuvaya dönüyoruz" yazdı. Orman'ın uçakta bir hayli keyifli olduğu ve oyunculara takıldığı da öğrenildi.

    *Cenk'e: "Seni 12.5 milyon euro'ya satmadım. Dünya Kupası'ndan sonra 25'e satacağım"
    *Oğuzhan'a: "Milli Takıma çağırılmayan gerçekten sen miydin?"
    *Caner'e: "İlk maçta neden oynamadın. Defans yapmıyorsun diye değil mi?"
    *Mitrovic'e: "Hocan iyi ki seni oynatmadı. Yoksa Cenk'e o golü attırmazdın"

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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