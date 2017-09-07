‘Seni 25’e satarım’
Orman, uçakta Crystal Palace’ın kapısından dönen Cenk’e böyle seslendi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye-Hırvatistan maçı için Eskişehir'e gitmişti. Dönüş uçağına Milli Takımlarda oynayan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de aldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman "Milli görev başarıyla bitti. Aldım çocuklarımı yuvaya dönüyoruz" yazdı. Orman'ın uçakta bir hayli keyifli olduğu ve oyunculara takıldığı da öğrenildi.
*Cenk'e: "Seni 12.5 milyon euro'ya satmadım. Dünya Kupası'ndan sonra 25'e satacağım"
*Oğuzhan'a: "Milli Takıma çağırılmayan gerçekten sen miydin?"
*Caner'e: "İlk maçta neden oynamadın. Defans yapmıyorsun diye değil mi?"
*Mitrovic'e: "Hocan iyi ki seni oynatmadı. Yoksa Cenk'e o golü attırmazdın"
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
‘Seni 25’e satarım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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