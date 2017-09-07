 Oğuzhan tam bir canavar – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Oğuzhan tam bir canavar

    Oğuzhan tam bir canavar

    Açıklanan ilk Milli Takım kadrosunda yer almayan Oğuzhan için yer yerinden oynamıştı. 3 gün sonra davet edilen Ozi, Hırvatistan maçının yıldızı oldu. Modric “Oğuzhan çok iyi maç çıkardı” dedi. Arsenal taraftarı ise Wenger’in beğenmediği yıldız isim için “O Türklerin ve Beşiktaş’ın canavarı” yorumu yaptı

    Türkiye'nin Ukrayna'daki kötü futbol sonrası aldığı 2-0'lık yenilgi umutları tükenme noktasına getirmişti. Hırvatistan maçına 'olmak ya da olmamak' adına çıktık. Milliler güçlü rakibi 1-0'lık skorla mağlup ederken başrolde hiç şüphesiz Oğuzhan Özyakup vardı. Hangi Oğuzhan? Mircea Lucescu'nun açıkladığı ilk kadroda ismi yer almayan Oğuzhan. Futbolseverler, ligin en kaliteli orta saha oyuncularından olan Ozi'nin aday kadroya çağırılmamasına tepki göstermişti. Sert eleştirilen üzerine 'sisteme uymadığı' için davet almayan 25 yaşındaki oyuncu apar topar Milli Takım'a çağırılmıştı. BEŞİKTAŞ'ın maestrosunun futbolunu öven isimlerin arasında Hırvatistan'ın dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric de vardı. Real Madrid'in 10 numarasına "Maçın kilit adamı sence kimdi?" sorunu yöneltildi. Modric "Oğuzhan çok iyi maç çıkardı. Hep doğru yerdeydi" yanıtını verdi.

    YİNE HAYRAN BIRAKTI
    Bir Arsenal taraftarı ise geçmişte menajerleri Arsene Wenger'in beğenmeyip takımdan gönderdiği Ozi için Fransız hocayı topa tuttu. Kızgın Arsenalli "Oğuzhan gibi bir oyuncuyu nasıl bıraktın? O hem Beşiktaş hem de Türk Milli Takımının canavarı. Özyakup 10 tane Ramsey eder" ifadelerini kullandı. Arsenal'li birçok taraftar, Wenger'in böyle bir yeteneği kaçırmasının büyük hata olduğunu ifade etti.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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