Oğuzhan tam bir canavar

Türkiye'nin Ukrayna'daki kötü futbol sonrası aldığı 2-0'lık yenilgi umutları tükenme noktasına getirmişti. Hırvatistan maçına 'olmak ya da olmamak' adına çıktık. Milliler güçlü rakibi 1-0'lık skorla mağlup ederken başrolde hiç şüphesiz Oğuzhan Özyakup vardı. Hangi Oğuzhan? Mircea Lucescu'nun açıkladığı ilk kadroda ismi yer almayan Oğuzhan. Futbolseverler, ligin en kaliteli orta saha oyuncularından olan Ozi'nin aday kadroya çağırılmamasına tepki göstermişti. Sert eleştirilen üzerine 'sisteme uymadığı' için davet almayan 25 yaşındaki oyuncu apar topar Milli Takım'a çağırılmıştı. BEŞİKTAŞ'ın maestrosunun futbolunu öven isimlerin arasında Hırvatistan'ın dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric de vardı. Real Madrid'in 10 numarasına "Maçın kilit adamı sence kimdi?" sorunu yöneltildi. Modric "Oğuzhan çok iyi maç çıkardı. Hep doğru yerdeydi" yanıtını verdi.

YİNE HAYRAN BIRAKTI

Bir Arsenal taraftarı ise geçmişte menajerleri Arsene Wenger'in beğenmeyip takımdan gönderdiği Ozi için Fransız hocayı topa tuttu. Kızgın Arsenalli "Oğuzhan gibi bir oyuncuyu nasıl bıraktın? O hem Beşiktaş hem de Türk Milli Takımının canavarı. Özyakup 10 tane Ramsey eder" ifadelerini kullandı. Arsenal'li birçok taraftar, Wenger'in böyle bir yeteneği kaçırmasının büyük hata olduğunu ifade etti.