 Negredo hırslı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Negredo hırslı

    Negredo hırslı

    Formdaki Cenk Tosun'dan formayı alması kolay gözükmeyen yeni transfer Alvaro Negredo büyük bir hırsla çalışıyor. Oynadığı takımlarda genelde vazgeçilmez olan İspanyol forvet bu kez Cenk'le müthiş bir forma savaşına girmiş durumda. 32 yaşındaki golcü, takımla yaptığı idmanların ardından özel şut çalışmaları gerçekleştiriyor.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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