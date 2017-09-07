Negredo hırslı

Formdaki Cenk Tosun'dan formayı alması kolay gözükmeyen yeni transfer Alvaro Negredo büyük bir hırsla çalışıyor. Oynadığı takımlarda genelde vazgeçilmez olan İspanyol forvet bu kez Cenk'le müthiş bir forma savaşına girmiş durumda. 32 yaşındaki golcü, takımla yaptığı idmanların ardından özel şut çalışmaları gerçekleştiriyor.