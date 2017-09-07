 Lichtsteiner Beşiktaş'ı reddetti – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Lichtsteiner Beşiktaş'ı reddetti

    Lichtsteiner Beşiktaş'ı reddetti

    Lichtsteiner ve Rodriguinho planları son anda suya düştü

    Beşiktaş transferin bitimine kısa süre kala sağ bek ve hücum bölgesi için iki transfer gerçekleştirmeyi planlıyordu. Siyah- beyazlılar, Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası Juventus'tan Stephan Lichtsteiner ile temastaydı. Ancak La Gazetta dello Sport'un haberine göre 7 sezondur Juve forması giyen 33 yaşındaki İsviçreli sağ bek teklifi kabul etmedi. Brezilya basını ise Rodriguinho için yapılan teklifi Corinthians'ın reddettiğini yazdı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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