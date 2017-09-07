Lichtsteiner Beşiktaş'ı reddetti
Lichtsteiner ve Rodriguinho planları son anda suya düştü
Beşiktaş transferin bitimine kısa süre kala sağ bek ve hücum bölgesi için iki transfer gerçekleştirmeyi planlıyordu. Siyah- beyazlılar, Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası Juventus'tan Stephan Lichtsteiner ile temastaydı. Ancak La Gazetta dello Sport'un haberine göre 7 sezondur Juve forması giyen 33 yaşındaki İsviçreli sağ bek teklifi kabul etmedi. Brezilya basını ise Rodriguinho için yapılan teklifi Corinthians'ın reddettiğini yazdı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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