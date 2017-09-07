Lichtsteiner Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş transferin bitimine kısa süre kala sağ bek ve hücum bölgesi için iki transfer gerçekleştirmeyi planlıyordu. Siyah- beyazlılar, Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası Juventus'tan Stephan Lichtsteiner ile temastaydı. Ancak La Gazetta dello Sport'un haberine göre 7 sezondur Juve forması giyen 33 yaşındaki İsviçreli sağ bek teklifi kabul etmedi. Brezilya basını ise Rodriguinho için yapılan teklifi Corinthians'ın reddettiğini yazdı.