 Kıran kırana antrenman – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Kıran kırana antrenman

    Kıran kırana antrenman

    Milli aranın ardından siyahbeyazlılar, ligdeki Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Futbolcular 5'e 2'nin ardından çift kale maç oynadı. Siyah-beyazlıların bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Kartal geçen sezon 2-1 yenildiği Karabük deplasmanında bu sefer hata yapmak istemiyor.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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