Eto'o haber yolladı
Antalyaspor'un başarasında baş rol oynayan isimlerden biri olan Samuel Eto'o, Beşiktaş'a haber yolladı.
Menajerinin ardından yaptığı açıklamada Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini dile getiren Eto'o, siyah-beyazlı kulübe haber yolladı. Dün yaptığı açıklamada "Menajerimin sözlerini sonuna kadar destekliyorum ve katılıyorum. Başkanın sözlerine katılmıyorum. Şimdi gitmek istiyorum, ama bunun nedeni para değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum" ifadeleri kullanan ve Türkiye'de kalmak istediği bilinen Eto'o'nun Beşiktaş'a haber yolladığı ortaya çıktı. Daha önce de adı Beşiktaş'la anılan fakat transferi gerçekleşmeyen, son günlerde ise Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler çıkan Kamerunlu oyuncunun Antalyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
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13 yıl sonra ilk kez...
Toplam 3
Yorum
el ayak bütün ''L'' harflerini büyük yazmandaki gizli mesaj nedir :)))
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14 Türk oyuncunun 8'i altyapıdan
Toplam 3
Yorum
ÇELİMSİZ TOPÇULAR ÇIKIYOR MAALESEF ALT YAPI TOPÇULARIMIZ FİZİKSEL OLARAK İYİ DEĞİL,HEPSİNİ AVRUPAYA KİRALAMAK ŞART,
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Ameliyat olmam!
Toplam 4
Yorum
KrAlex Fenerbahçe tarihinin her zaman kötü bir oyuncusu olarak hatırlanacaksın.
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