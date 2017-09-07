Eto'o haber yolladı

Menajerinin ardından yaptığı açıklamada Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini dile getiren Eto'o, siyah-beyazlı kulübe haber yolladı. Dün yaptığı açıklamada "Menajerimin sözlerini sonuna kadar destekliyorum ve katılıyorum. Başkanın sözlerine katılmıyorum. Şimdi gitmek istiyorum, ama bunun nedeni para değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum" ifadeleri kullanan ve Türkiye'de kalmak istediği bilinen Eto'o'nun Beşiktaş'a haber yolladığı ortaya çıktı. Daha önce de adı Beşiktaş'la anılan fakat transferi gerçekleşmeyen, son günlerde ise Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler çıkan Kamerunlu oyuncunun Antalyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.