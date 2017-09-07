Diego Costa yola çıktı

Diego Costa'nın, Türkiye'de transferin son günü olan 8 Eylül'de (yarın) Beşiktaş'la anlaşacağı iddia edildi.

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'e dönme hayalleri kuran Diego Costa, kulüplerin bir türlü anlaşamaması sonrasında Antonio Conte'den kaçmanın çaresini Türkiye'de buldu.





Beşiktaş, Süper Lig'de transferin son gününde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın hazırlığını yapıyor. Siyah beyazlıların bir süre önce gündemine gelen Diego Costa'nın Atletico Madrid'e transfer olamamasının ardından rotanın yeniden Beşiktaş'a döndüğü öne sürüldü

Siyah-beyazlılar, Pepe'nin ardından bir başka süper yıldızın transferini daha bitirmek için artık saatleri sayıyor.



Chelsea'yi kafasından sildi

Geçen sezonun devre arasında Çin'den gelen astronomik teklifleri bahane ederek bir süre antrenmanlara çıkmayan Costa ile teknik direktör Diego Conte'nın arası açılmıştı.

Chelsea ile o sezon şampiyonluk yaşayan İspanyol golcü, Conte'nin yeni sezon planları arasında olmadığını İtalyan teknik adamın basın açıklamasıyla öğrenmiş ve Londra ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen bir takıma imza atmayan Costa, bu çarşamba Brezilya'dan Londra'ya geri döndü.

Herkes Costa'nın, Chelsea genç takımıyla idmanlara çıkmasını bekliyordu ancak Costa şok bir hareketle Londra'daki lüks araçlarını ve eşyalarını toplattı.

Bu hareket, Costa'nın Stamford Bridge'e vedası olarak yorumlandı ve İspanyal golcü için transfer dedikodularının alevlenmesine neden oldu.