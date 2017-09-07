Diego Costa yola çıktı
The Sun gazetesi, Diego Costa'nın Beşiktaş'a kiralık olarak gelmeyi kabul ettiğini iddia etti. İspanyol golcünün dün Londra'ya gelerek eşyalarını topladığı belirtildi.
Diego Costa'nın, Türkiye'de transferin son günü olan 8 Eylül'de (yarın) Beşiktaş'la anlaşacağı iddia edildi.
İngiliz The Sun'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'e dönme hayalleri kuran Diego Costa, kulüplerin bir türlü anlaşamaması sonrasında Antonio Conte'den kaçmanın çaresini Türkiye'de buldu.
Beşiktaş, Süper Lig'de transferin son gününde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın hazırlığını yapıyor. Siyah beyazlıların bir süre önce gündemine gelen Diego Costa'nın Atletico Madrid'e transfer olamamasının ardından rotanın yeniden Beşiktaş'a döndüğü öne sürüldü
Siyah-beyazlılar, Pepe'nin ardından bir başka süper yıldızın transferini daha bitirmek için artık saatleri sayıyor.
Chelsea'yi kafasından sildi
Geçen sezonun devre arasında Çin'den gelen astronomik teklifleri bahane ederek bir süre antrenmanlara çıkmayan Costa ile teknik direktör Diego Conte'nın arası açılmıştı.
Chelsea ile o sezon şampiyonluk yaşayan İspanyol golcü, Conte'nin yeni sezon planları arasında olmadığını İtalyan teknik adamın basın açıklamasıyla öğrenmiş ve Londra ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Aradan uzun süre geçmesine rağmen bir takıma imza atmayan Costa, bu çarşamba Brezilya'dan Londra'ya geri döndü.
Herkes Costa'nın, Chelsea genç takımıyla idmanlara çıkmasını bekliyordu ancak Costa şok bir hareketle Londra'daki lüks araçlarını ve eşyalarını toplattı.
Bu hareket, Costa'nın Stamford Bridge'e vedası olarak yorumlandı ve İspanyal golcü için transfer dedikodularının alevlenmesine neden oldu.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:54
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Trabzonspor mutlu sona ulaştı
Toplam 11
Yorum
Dağlar Delisi Gereksiz bi adam,bize hiçbişey katamaz yazıcı ondan daha iyi,o kadar para verecekseniz junuzoviçi alaydınız bari
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F.Bahçe transferi bitirdi
Toplam 8
Yorum
fb beyler bilmeden konuşmayın bu oyuncu varya neyse bende bilmiyormuşum bu kim acaba ?
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Beşiktaşlı oyuncu kiralandı
Toplam 5
Yorum
thebarbaros bu çocuk güney amerika'dan dünyanın parası ödenerek büyük umutlarla transfer edildi. şimdi nerelere geriledi. bir yerde yanlış var ama !
Diego Costa yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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