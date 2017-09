Cenk'ten transfer açıklaması

A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez yenerken, 2018 Dünya Kupası umutlarına da yeniden tutundu… Attığı golle, başrolde Cenk Tosun vardı… 75. dakikada Oğuzhan'ın kaleciden seken topunu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Cenk, o anı şöyle anlattı; "Oğuzhan'la idmanlarda, maçlarda her an birlikteyiz. Onu çok iyi tanıyorum. Sahada ne yapacağını, ne düşündüğünü biliyorum. O bölgede eğer top Oğuzhan'daysa her şeye hazırlıklı olmak zorundasınız. Ya kaleye şut çekecekti ya da pas verecekti. İki pozisyon için de hazırdım. Ama o kısa anda vuracağını hissettim ve topu takip ettim. Kaleciden dönünce de tamamlamak kaldı." Cenk, kaybedilen Ukrayna maçından, Rusya hedefine, kapısından döndüğü İngiltere transferine kadar merak merak ettiğimiz soruları da yanıtladı. İşte, SABAH'ın sorularına golcü futbolcunun yanıtları:

'EMRİNDEYİM' DEDİM ÇIKTIM OYNADIM

Hırvatistan maçından önce hocam, "Kanatta oynar mısın?" dedi. "Emrindeyim" dedim. Ukrayna maçında çok koştuğumun, mücadele ettiğimin vurgusunu yaptı. Kanatta oynadığım için defansa da katkı vermem gerektiğini hatırlattı. Ben de "Yabancısı değilim. Sorun yok" dedim. Çıkıp görevimi yaptım. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığım için mutluyum. Golü atmak benim için ekstra oldu.

2018 Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen bütün mücadeleyi kalan iki maçta vereceğiz.

Milli takımdaki tüm oyuncular değerli. Her zaman bir arada olma şansımız yok. Zaman zaman düşüşler olabilir. Önemli olan kalite ve hırsı en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Şunu gördük ki kenetlendiğimizde iyi şeyler yapıyoruz ve başarıya ulaşabiliyoruz.





MORAL YOKSA KAZANAMIYORSUNUZ

Eskişehir'de seyirci muhteşemdi. Galibiyette büyük payları var. İzlanda maçını da Eskişehir'de oynayacağız. Sonuç farklı olmaz.

Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Halkımızın moral desteğine ihtiyacımız var. Moral olmayınca, neşeniz yoksa kazanma duygunuz yoksa ne kadar yetenekli olursanız olun başarıya ulaşamayabilirsiniz.

İzlanda maçı bizim için final. İkincilik için pozisyonumuzu koruyoruz. Kazandığımız an matematik değişebilir. Finlandiya maçının sonucuyla Rusya'ya lider olarak da gidebiliriz.





TEKLİF BİR HAFTA ÖNCE GELSE İNGİLTERE'DEYDİM

Crystal Place son gün verdiği rakamı (13.5 milyon Euro) bir hafta önce verseydi büyük ihtimalle İngiltere'deydim. Gidersem Beşiktaş'a para kazandırarak gitmek isterim. Artık transfer defteri kapandı. Tek düşüncem 3. şampiyonluk, Avrupa'da kupa kazanmak ve Dünya Şampiyonası'na gitmek. Başkan Eskişehir'e özel uçakla gelmiş. Hocamızdan izin alıp birlikte döndük. Güzel bir yolculuk oldu. Vida ile umarım aynı takımda da forma giyeriz. Beşiktaş'a katkısı büyük olur.