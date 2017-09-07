Beşiktaş'tan savunma atağı

Andreas Beck'in ardından sağ bek arayışına giren Beşiktaş, Almanya 2.Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un kapısını çaldı. Alman kulübe resmi teklifi ileten siyah beyazlılar, Kaan Ayhan ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Bonservisiyle alınmak istenen Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman ekip bonservis olarak 2 milyon euro talep ederken Beşiktaş 1 milyon euro'luk teklif sundu.

Tarafların anlaşması halinde Kaan Ayhan kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.



22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor..