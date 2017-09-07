 Beşiktaş'tan savunma atağı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'tan savunma atağı

    Beşiktaş'tan savunma atağı

    Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Milli futbolcu için harekete geçti.

    Andreas Beck'in ardından sağ bek arayışına giren Beşiktaş, Almanya 2.Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un kapısını çaldı. Alman kulübe resmi teklifi ileten siyah beyazlılar, ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Bonservisiyle alınmak istenen Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman ekip bonservis olarak 2 milyon euro talep ederken Beşiktaş 1 milyon euro'luk teklif sundu.

    Tarafların anlaşması halinde Kaan Ayhan kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

    22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor..

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:21
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