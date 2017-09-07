Beşiktaş'tan savunma atağı
Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Milli futbolcu Kaan Ayhan için harekete geçti.
Andreas Beck'in ardından sağ bek arayışına giren Beşiktaş, Almanya 2.Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un kapısını çaldı. Alman kulübe resmi teklifi ileten siyah beyazlılar, Kaan Ayhan ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Bonservisiyle alınmak istenen Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman ekip bonservis olarak 2 milyon euro talep ederken Beşiktaş 1 milyon euro'luk teklif sundu.
Tarafların anlaşması halinde Kaan Ayhan kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor..
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:21
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Trabzonspor KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
Marsilya Marsiliya cok ama cok seviniyor bu kazmayi satiyor diye
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Eto'o haber yolladı
Toplam 11
Yorum
net önceden bjk ye 3 yıllık sözleşmede diretti gelecekti transfer döneminin son günlerinde gitmek istiyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 15
Yorum
birdaha Ağlayarak gider
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