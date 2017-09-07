 Beşiktaşlı oyuncu kiralandı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Beşiktaşlı oyuncu kiralandı

    Beşiktaşlı oyuncu kiralandı

    Beşiktaş yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Pedro Franco'yu kiraladı.

    Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda kadroda düşünmediği Franco, Boyko, Milosevic ve Aras için yeni bir formul buldu. Beşiktaş, bu isimleri Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birilikte Anadolu kulüplerine kiralama yöntemini gündeme aldı. Bu strateji sonunda Pedro Franco'yu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiraladı. Diğer üç isim için de aynı şekilde takımdan gönderilecek...

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:56
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