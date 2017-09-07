Beşiktaşlı oyuncu kiralandı
Beşiktaş yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Pedro Franco'yu kiraladı.
Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda kadroda düşünmediği Franco, Boyko, Milosevic ve Aras için yeni bir formul buldu. Beşiktaş, bu isimleri Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birilikte Anadolu kulüplerine kiralama yöntemini gündeme aldı. Bu strateji sonunda Pedro Franco'yu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiraladı. Diğer üç isim için de aynı şekilde takımdan gönderilecek...
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:56
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
koçbey61 Buraktan sonra en iyi transferimiz olur ya. Şartların zorlanıp alınması lazım. Genç ve hızlı bir oyuncu Kaan.Çok katkı sağlar takıma
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Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 11
Yorum
Edimen Bu çocuk nasıl hala bundesligaya transfer olamamış hayret..bu maçtan sonra değeri çok artmıştır.herkes üşüşür buna..
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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro
Toplam 3
Yorum
KrAlex Ya da Josef ozan 5 milyon verin transferi bitirin. Böyle genç oyunculara ihtiyacı var kulübün. Elif elmas ile beraber büyük çözüm olur.
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