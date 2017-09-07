Beşiktaşlı oyuncu kiralandı

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda kadroda düşünmediği Franco, Boyko, Milosevic ve Aras için yeni bir formul buldu. Beşiktaş, bu isimleri Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birilikte Anadolu kulüplerine kiralama yöntemini gündeme aldı. Bu strateji sonunda Pedro Franco'yu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiraladı. Diğer üç isim için de aynı şekilde takımdan gönderilecek...