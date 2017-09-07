Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu
Avrupa'da 29 Ekim'de son erecek yaz saati uygulamasından sonra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının başlama saatlerinde de değişikliğe gidilecek. UEFA'nın Beşiktaş için açıkladığı maç saatlerine bakıldığında ise Türkiye'de daha önce olduğu gibi yine yaz saati uygulamasına devam edileceği anlaşılıyor.
Buna göre 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.
Diğer maçların başlama saatleri ise şu şekilde düzenlendi:
26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45
17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45
1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00
21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00
6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:42
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Beşiktaş 4 isim için formülu buldu
Toplam 5
Yorum
Scout TR dışında ki yıldız adaylarını bulup tavsiye eden Scout ekibi 2-3 senedir kullanılmıyor, menajerler tavsiye ediyor, komisyonunu alıyor.
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‘Seni 25’e satarım’
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) Cenk kendini geliştire bilen bir forvet teknik ve kapasite yönünden tam premier lig oyuncusu beğenmeyenleri takımlarında kaçtane var böle ?
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Fener Costa ile coşacak
Toplam 22
Yorum
beko fenerbahçe hiç boş durmuyor yemin ediyorum.rakip taraftarları kendine güldürecek nerde bişey var hemen oraya gidiyor saolsunlar.
Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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