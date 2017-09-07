"Beşiktaş'ı istiyorum"
Siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminin bir numarası Domagoj Vida ’a konuştu. Milli maç için geldiği Eskişehir'de sorularımızı yanıtlayan Hırvat stoper, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum" dedi ve ekledi: Transferim ne zaman gerçekleşir, bunu şu anda bilmiyorum.
Şu anda Dinamo Kiev'in futbolcusu olduğunu vurgulayan Vida, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum. Ama bu transferin bittiği, imzaların atıldığı anlamına gelmiyor. Hala Dinamo Kiev için mücadele ediyorum. Bu nedenle de konuşmak doğru olmaz" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, "Transfer ne zaman gerçekleşir?" sorusuna ise, "Açık konuşmak gerekirse, bunu ben de bilmiyorum" karşılığını verdi.
TARAFTARLAR BENİ ÇOK MUTLU ETTİ
Eskişehir'e geldiğinde Beşiktaşlı taraftarların havaalanında kendisine gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Vida, "Beni istediklerini gösterdiler. Bu çok önemli. Bana Beşiktaş forması bile imzalattılar" ifadesini kullandı.
Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında sözleşmesi bitecek olan Vida'yı hemen alabilmek için Dinamo Kiev'e 1 milyon Euro teklif etti. Ancak 4 milyon Euro isteyen Ukrayna kulübünü ikna edemedi. Hırvat stoper, bonservisini kendi alamazsa Ocak ayında gelmek üzere Beşiktaş ile prensip anlaşması imzaladı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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