 "Beşiktaş'ı istiyorum" – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    "Beşiktaş'ı istiyorum"

    "Beşiktaş'ı istiyorum"

    Siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminin bir numarası Domagoj ’a konuştu. Milli maç için geldiği Eskişehir'de sorularımızı yanıtlayan Hırvat stoper, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum" dedi ve ekledi: Transferim ne zaman gerçekleşir, bunu şu anda bilmiyorum.

    Beşiktaş'ın çok uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Kiev'in başarılı stoperi Domagoj , yaşanan süreçle ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı. Türkiye- Hırvatistan milli maçı için geldiği Eskişehir'de karşılaşma sonrası markajımızdan kurtulamayan başarılı futbolcu, transferiyle ilgili net bir durumun olmadığını söyledi.

    Şu anda Dinamo Kiev'in futbolcusu olduğunu vurgulayan Vida, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum. Ama bu transferin bittiği, imzaların atıldığı anlamına gelmiyor. Hala Dinamo Kiev için mücadele ediyorum. Bu nedenle de konuşmak doğru olmaz" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, "Transfer ne zaman gerçekleşir?" sorusuna ise, "Açık konuşmak gerekirse, bunu ben de bilmiyorum" karşılığını verdi.

    TARAFTARLAR BENİ ÇOK MUTLU ETTİ
    Eskişehir'e geldiğinde Beşiktaşlı taraftarların havaalanında kendisine gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Vida, "Beni istediklerini gösterdiler. Bu çok önemli. Bana Beşiktaş forması bile imzalattılar" ifadesini kullandı.

    Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında sözleşmesi bitecek olan Vida'yı hemen alabilmek için Dinamo Kiev'e 1 milyon Euro teklif etti. Ancak 4 milyon Euro isteyen Ukrayna kulübünü ikna edemedi. Hırvat stoper, bonservisini kendi alamazsa Ocak ayında gelmek üzere Beşiktaş ile prensip anlaşması imzaladı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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