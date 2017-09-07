Beşiktaş 4 isim için formülu buldu
Transfer sezonunun bitmesini 2 gün kalmasına rağmen kendilerine kulüp bulamayan 4 isim için Beşiktaş, yönetimi yeni formül buldu.
U-21 takımıyla idmana çıkan Franco, Boyko, Milosevic ve Aras'ın kendilerine kulüp bulamaması ve Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş, bu 4 oyuncuyu Anadolu kulüplerine kiralanması yöntemini masaya yatırdı. Franco için Boluspor'la anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, diğer 3 oyuncu için de aynı yöntemi deneyecek...
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
-
Kaan Ayhan operasyonu
Toplam 6
Yorum
Kontra Bu adam yıllarca bizim kanadımız olabilir. Bonkör davranılmasında bence bir sıkıntı yok Hırvatları deviren adam bu!
-
Mehmet Ekici mutluluğu
Toplam 2
Yorum
FbErt gelde bitsin şu çilemiz tam kadro göremedik şu takımı
-
Altyapı devrimi
Toplam 4
Yorum
Efsane Klüplerin çoğu borçlu hala bol keseden transferler yapılıyor.Alt yapılar neden var bir Altınordu yu örnek almak zor olmasa gerek..
Beşiktaş 4 isim için formülu buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.