Beşiktaş 4 isim için formülu buldu

U-21 takımıyla idmana çıkan Franco, Boyko, Milosevic ve Aras'ın kendilerine kulüp bulamaması ve Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş, bu 4 oyuncuyu Anadolu kulüplerine kiralanması yöntemini masaya yatırdı. Franco için Boluspor'la anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, diğer 3 oyuncu için de aynı yöntemi deneyecek...