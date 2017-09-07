 Beşiktaş 4 isim için formülu buldu – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Beşiktaş 4 isim için formülu buldu

    Beşiktaş 4 isim için formülu buldu

    Transfer sezonunun bitmesini 2 gün kalmasına rağmen kendilerine kulüp bulamayan 4 isim için Beşiktaş, yönetimi yeni formül buldu.

    U-21 takımıyla idmana çıkan Franco, Boyko, Milosevic ve Aras'ın kendilerine kulüp bulamaması ve Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş, bu 4 oyuncuyu Anadolu kulüplerine kiralanması yöntemini masaya yatırdı. Franco için Boluspor'la anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, diğer 3 oyuncu için de aynı yöntemi deneyecek...

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
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