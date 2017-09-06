Tosiç’ten umut dolu sözler
Sezona süper bir başlangıç yapan Tosiç'ten taraftara umut dolu mesajlar... Beşiktaş'ın Sırp yıldızı, üst üste 3. şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İyi bir takımız ve kadroya yeni katılanlarla birlikte gücümüze güç kattık. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de en iyisini yapacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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