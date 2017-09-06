Tosiç’ten umut dolu sözler

Sezona süper bir başlangıç yapan Tosiç'ten taraftara umut dolu mesajlar... Beşiktaş'ın Sırp yıldızı, üst üste 3. şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İyi bir takımız ve kadroya yeni katılanlarla birlikte gücümüze güç kattık. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de en iyisini yapacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.