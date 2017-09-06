 Tosiç’ten umut dolu sözler – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Tosiç’ten umut dolu sözler

    Tosiç’ten umut dolu sözler

    Sezona süper bir başlangıç yapan Tosiç'ten taraftara umut dolu mesajlar... Beşiktaş'ın Sırp yıldızı, üst üste 3. şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "İyi bir takımız ve kadroya yeni katılanlarla birlikte gücümüze güç kattık. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de en iyisini yapacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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