Pepe, Atiba ve Q7 döndü
Karabükspor ile Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün iki idman yapan siyah-beyazlılarda milli takımlardan dönen Pepe, Quaresma ve Atiba dün akşam takımla birlikte çalıştı. Diğer milliler Cenk, Caner, Oğuzhan, Medel, Mitrovic, Utku ve Orkan idmana katılmadı. Kara Kartal, bugün 18.00'de basına açık antrenman yapacak.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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