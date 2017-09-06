 Pepe, Atiba ve Q7 döndü – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Pepe, Atiba ve Q7 döndü

    Pepe, Atiba ve Q7 döndü

    Karabükspor ile Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün iki idman yapan siyah-beyazlılarda milli takımlardan dönen Pepe, Quaresma ve Atiba dün akşam takımla birlikte çalıştı. Diğer milliler Cenk, Caner, Oğuzhan, Medel, Mitrovic, Utku ve Orkan idmana katılmadı. Kara Kartal, bugün 18.00'de basına açık antrenman yapacak.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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