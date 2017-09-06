Orman’dan yenilere mesaj
Beşiktaş'ın önceki günkü idmanını takip eden başkan Fikret Orman, çalışma sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular Negredo ve Lens’le bir araya gelmişti.
Kısa süreli görüşmede neşeli anların yaşandığı öğrenildi. Orman Negredo'ya, "Senden basın toplantısında verdiğin sözü tutmanı istiyorum ve 35 gol bekliyorum" dedi. Siyah-beyazlıların patronu, Lens'e de, "Al sana taraftar. Al sana Şampiyonlar Ligi. Geçtiğimiz sezondan az asist yaparsan küseriz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
-
Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
-
'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
-
Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Orman’dan yenilere mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.