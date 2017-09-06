Orman’dan yenilere mesaj

Kısa süreli görüşmede neşeli anların yaşandığı öğrenildi. Orman Negredo'ya, "Senden basın toplantısında verdiğin sözü tutmanı istiyorum ve 35 gol bekliyorum" dedi. Siyah-beyazlıların patronu, Lens'e de, "Al sana taraftar. Al sana Şampiyonlar Ligi. Geçtiğimiz sezondan az asist yaparsan küseriz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.