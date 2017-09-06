 Orman’dan yenilere mesaj – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Orman’dan yenilere mesaj

    Orman’dan yenilere mesaj

    Beşiktaş'ın önceki günkü idmanını takip eden başkan Fikret Orman, çalışma sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular Negredo ve Lens’le bir araya gelmişti.

    Kısa süreli görüşmede neşeli anların yaşandığı öğrenildi. Orman Negredo'ya, "Senden basın toplantısında verdiğin sözü tutmanı istiyorum ve 35 gol bekliyorum" dedi. Siyah-beyazlıların patronu, Lens'e de, "Al sana taraftar. Al sana Şampiyonlar Ligi. Geçtiğimiz sezondan az asist yaparsan küseriz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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