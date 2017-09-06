‘Ligin favorisi yine Beşiktaş’

Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların geçen seneki formunda olmadığını belirtip, "Zamana ihtiyaç var. Erken konuşmak yanlış olur. Ancak ligin yine favorilerinden biri. Negredo da alıştıkça daha iyi performans sergileyecektir. Zamana ihtiyacı var. Takıma mutlaka bir stoper de şart" diye konuştu.