‘Ligin favorisi yine Beşiktaş’
Süper Lig’de geçmiş dönemlerde birçok takımı çalıştıran Güvenç Kurtar, Beşiktaş için kısa bir değerlendirmede bulundu.
Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların geçen seneki formunda olmadığını belirtip, "Zamana ihtiyaç var. Erken konuşmak yanlış olur. Ancak ligin yine favorilerinden biri. Negredo da alıştıkça daha iyi performans sergileyecektir. Zamana ihtiyacı var. Takıma mutlaka bir stoper de şart" diye konuştu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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