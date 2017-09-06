 ‘Ligin favorisi yine Beşiktaş’ – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    ‘Ligin favorisi yine Beşiktaş’

    ‘Ligin favorisi yine Beşiktaş’

    Süper Lig’de geçmiş dönemlerde birçok takımı çalıştıran Güvenç Kurtar, Beşiktaş için kısa bir değerlendirmede bulundu.

    Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların geçen seneki formunda olmadığını belirtip, "Zamana ihtiyaç var. Erken konuşmak yanlış olur. Ancak ligin yine favorilerinden biri. Negredo da alıştıkça daha iyi performans sergileyecektir. Zamana ihtiyacı var. Takıma mutlaka bir stoper de şart" diye konuştu.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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