Beşiktaş'tagündem sağ bek transferi... Gökhan Gönül'ün sakatlığından sonra sağ kanat tamamen çökmüştü. Geçen sezonun yıldızı Ricardo Quaresma'nın performansı da düşerken bu bölgede kimse Gökhan'ı yedekleyemedi. Andreas Beck'in performansı yetersiz kaldı, transfer döneminde de Stuttgart'a satıldı. Sol bekten sağ beke devşirilen Adriano da bu pozisyonda beklenenin çok altında kaldı. Şenol Güneş son olarak Kayserispor ile Vodafone Arena'da oynanan hazırlık maçında sağ bekte Necip Uysal'ı denedi. Çok kullanışlı olan bu oyuncunun sağ bek performansı Adriano'dan da Beck'ten de iyiydi. Siyah-beyazlılar şimdi büyük bir ikilemde kaldı. Yönetim, Juventus'un gözden çıkardığı 33 yaşındaki Stephan Lichtsteiner'i

alabileceklerini teknik direktör Şenol Güneş'e iletti. Son kararı deneyimli çalıştırıcıya bıraktılar.

İTALYANLARA GÖRE BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, sezon planlamasını düşünürek kararını bugün netleştirecek. transfer süresinin dolmasına çok az süre kaldığı için fikrini hemen yönetimle paylaşacak. 33 yaşındaki oyuncu, geldiği anda katkı verecek potansiyelde. Ancak olumsuz tarafı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi listesini teslim ettiği için ocak ayına kadar Avrupa Kupaları'nda forma giyemeyecek olması Güneş eğer "Gelsin Ocak'tan sonra" işimize yarar derse transferi gerçekleşecek. Gökhan var. Necip ve Adriano onu yedekler" şeklinde rapor verirse iş rafa kalkacak. İtalya basını Beşiktaş, Juvenstus ve Lichtsteiner cephelerinin anlaştığını yazarken kararın siyah-beyazlı ekibin teknik direktör Şenol Güneş'in iki dudağı arasında olduğunu belirtti.