 Duşa değil şuta – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Duşa değil şuta

    Duşa değil şuta

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli arada hücum oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Deneyimli hoca, önceki günkü antrenmandan sonra duşlara yönelen oyuncularından 4’ünü durdurdu.

    Güneş; Negredo, Babel, Lens ve Talisca'dan şut idmanı yapmalarını istedi. Tecrübeli futbolcular normal antrenman sonrası 30 dakika şut çalışması gerçekleştirdi. Negredo çok iyi kullandığı sol ayağıyla harika goller kaydetti. Talisca normal görüntüsünden uzaktı. Babel de zaman zaman nefis goller attı. Lens, sol ayağıyla etkisiz kalırken, topu sağına aldığında ise örümcek ağlarını temizledi.

    'GOMEZ'E BAK ŞİMDİ NEREDE'

    Kartal'ın hocası Şenol Güneş, süper transfer Negredo ile bir de görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, eski öğrencisi Mario Gomez'den örnekler verdi. Güneş'in, Negredo'ya "Mario Gomez'e bak. Bize geldiğinde iyi durumda değildi. Adı Milli Takım ile dahi anılmıyordu. Burada çok iyi oynadı ve Alman Milli Takımı'na girdi. Sen de büyük bir golcüsün. Harika bir potansiyelin var. Bunu bize gösterirsen sen de İspanya Milli Takımı'na dönebilirsin" dediği öğrenildi.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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