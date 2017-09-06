Duşa değil şuta
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli arada hücum oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Deneyimli hoca, önceki günkü antrenmandan sonra duşlara yönelen oyuncularından 4’ünü durdurdu.
Güneş; Negredo, Babel, Lens ve Talisca'dan şut idmanı yapmalarını istedi. Tecrübeli futbolcular normal antrenman sonrası 30 dakika şut çalışması gerçekleştirdi. Negredo çok iyi kullandığı sol ayağıyla harika goller kaydetti. Talisca normal görüntüsünden uzaktı. Babel de zaman zaman nefis goller attı. Lens, sol ayağıyla etkisiz kalırken, topu sağına aldığında ise örümcek ağlarını temizledi.
'GOMEZ'E BAK ŞİMDİ NEREDE'
Kartal'ın hocası Şenol Güneş, süper transfer Negredo ile bir de görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, eski öğrencisi Mario Gomez'den örnekler verdi. Güneş'in, Negredo'ya "Mario Gomez'e bak. Bize geldiğinde iyi durumda değildi. Adı Milli Takım ile dahi anılmıyordu. Burada çok iyi oynadı ve Alman Milli Takımı'na girdi. Sen de büyük bir golcüsün. Harika bir potansiyelin var. Bunu bize gösterirsen sen de İspanya Milli Takımı'na dönebilirsin" dediği öğrenildi.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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