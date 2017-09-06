'Costa Beşiktaş’a gidebilir’

İspanyol gazeteci Eduardo İnda, "Deportivo Chelsea'ye sordu. Ocak ayına kadar Costa'yı istedi ancak İngilizler vermedi. Ocak'a kadar Beşiktaş'ta oynama ihtimali ise devam ediyor" diye konuştu. Bu sözler taraftarı bir kez daha heyecanlandırdı.