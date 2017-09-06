 'Costa Beşiktaş’a gidebilir’ – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    'Costa Beşiktaş’a gidebilir’

    'Costa Beşiktaş’a gidebilir’

    Siyah-beyazlı taraftarların İnstagram’dan 2 milyonu aşkın “Come to Beşiktaş” yorumu yaptığı Diego Costa transferi yeniden canlandı.

    İspanyol gazeteci Eduardo İnda, "Deportivo Chelsea'ye sordu. Ocak ayına kadar Costa'yı istedi ancak İngilizler vermedi. Ocak'a kadar Beşiktaş'ta oynama ihtimali ise devam ediyor" diye konuştu. Bu sözler taraftarı bir kez daha heyecanlandırdı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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