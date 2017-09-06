'Costa Beşiktaş’a gidebilir’
Siyah-beyazlı taraftarların İnstagram’dan 2 milyonu aşkın “Come to Beşiktaş” yorumu yaptığı Diego Costa transferi yeniden canlandı.
İspanyol gazeteci Eduardo İnda, "Deportivo Chelsea'ye sordu. Ocak ayına kadar Costa'yı istedi ancak İngilizler vermedi. Ocak'a kadar Beşiktaş'ta oynama ihtimali ise devam ediyor" diye konuştu. Bu sözler taraftarı bir kez daha heyecanlandırdı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
'Costa Beşiktaş’a gidebilir’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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