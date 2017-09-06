 Beşiktaş kondisyon çalıştı – Fotomaç – 06 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş kondisyon çalıştı

    Beşiktaş kondisyon çalıştı

    Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basın açık yapılan antrenmana milli takımda olan Gary Medel katılmadı. Cenk Tosun, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı rejenarasyon antrenmanı yaptı. Matej Mitrovic, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar takımla birlikte çalıştı.
    Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
    Bu arada, çift kale maçı kazanan beyaz takım sevinç fotoğrafı çektirdi.
    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş kondisyon çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.