Beşiktaş kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basın açık yapılan antrenmana milli takımda olan Gary Medel katılmadı. Cenk Tosun, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı rejenarasyon antrenmanı yaptı. Matej Mitrovic, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar takımla birlikte çalıştı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada, çift kale maçı kazanan beyaz takım sevinç fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.