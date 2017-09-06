 Beşiktaş evinin kapılarını açıyor – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    evinin kapılarını açıyor

    Beşiktaş evinin kapılarını açıyor

    Başkanı , Avrupa’daki kulüplerde olduğu gibi ’ın da artık herkes tarafından gezileceğini söyledi.

    evinin kapılarını tüm sporseverlere açtı. Siyah-beyazlılar, 'ta yaptığı değişikliklerle artık taraftarlara stadın her yerini gezme imkanı sağlayacak. Vodafone Park'ta yapılan 'Şeref Turu' lansmanına Başkan da katıldı. Turun açılış konuşmasını yapan Orman, "Stadı açarken stadı gezdirecek bir tur yapılması projeler arasında vardı. Çok yüksek kombine oranıyla oynuyoruz. Stada gelenler aynı insanlar olunca Beşiktaşlılar tarafından talep edilen bir şeydi statta gezmek. Turistik bir bölgede olduğumuzdan turistlerin de gezmesi için bir talep olmakta. Müzeden sonra stat turu da hafta sonu itibariyle başlayacak. Ücret karşılığı özel rehber eşliğinde gezme imkanı sağlıyoruz. Avrupa'daki büyük kulüplerde olduğu gibi. Tur yaklaşık 1.5 saat sürmekte. Soyunma odaları, 114 yıllık tarihinde emekleri olan futbolcuların, teknik direktörlerin, camiaya hizmet eden kişilerin, aldığımız skorların da olduğu bir tur olacak. Turlar saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Buraya gelmek isteyen taraftarlarımız müze gişesinden bilet alıp gezebilecek. Kimsenin göremeyeceği yerleri görme fırsatı olacak" diye konuştu.

    Seba'nın 3D maketi dikkat çekti
    Konuşmasının ardından Fikret Orman, stadın içini gezerek, tur için yapılan değişikliklerden basın tribünü, saha içi, soyunma odaları ve kulübün tarihinde yer edinmiş isimlerin ve önemli olayların yer aldığı duvarları gezdi. Orman, son olarak ise Beşiktaş Müzesi'nde efsane Başkan Süleyman Seba'nın başkanlık görevi yaptığı dönemdeki odasının aynısını ziyaret etti. Süleyman Seba'nın odasının aynısı müze içerisinde yer alırken, Seba'nın da 3D teknolojisiyle yapılmış maketi de yine burada yer aldı.




    Öte yandan turlar 8 Eylül Cuma günü başlayacak. Bilet fiyatları tam 25 TL, öğrenci bileti 15 TL olacak. Engelli vatandaşlar ise ücretsiz olarak turdan faydalanabilecek.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:29
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