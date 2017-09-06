Beşiktaş evinin kapılarını açıyor
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa’daki kulüplerde olduğu gibi Vodafone Park’ın da artık herkes tarafından gezileceğini söyledi.
Seba'nın 3D maketi dikkat çekti
Konuşmasının ardından Fikret Orman, stadın içini gezerek, tur için yapılan değişikliklerden basın tribünü, saha içi, soyunma odaları ve kulübün tarihinde yer edinmiş isimlerin ve önemli olayların yer aldığı duvarları gezdi. Orman, son olarak ise Beşiktaş Müzesi'nde efsane Başkan Süleyman Seba'nın başkanlık görevi yaptığı dönemdeki odasının aynısını ziyaret etti. Süleyman Seba'nın odasının aynısı müze içerisinde yer alırken, Seba'nın da 3D teknolojisiyle yapılmış maketi de yine burada yer aldı.
Öte yandan turlar 8 Eylül Cuma günü başlayacak. Bilet fiyatları tam 25 TL, öğrenci bileti 15 TL olacak. Engelli vatandaşlar ise ücretsiz olarak turdan faydalanabilecek.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:29
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Trabzonspor hırs küpü
Toplam 1
Yorum
uşaklı tsli bence ersun yanalı bırakalım takım zaten varacağı yere varır. ersun yanalın ne faydasını gördük? maç mı kazandırdı? oyuncu mu keşfetti?
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14 Türk oyuncunun 8'i altyapıdan
Toplam 2
Yorum
uşaklı tsli Arkadaş altyapıya önem versek ne adamlar çıkar. altyapıdan yetişen oyunculara şans vermek lazım. iyiyse takımda tut değilse kiralık ama şans
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“Penaltımız verilmedi”
Toplam 5
Yorum
NE DEMİŞTİN FUTBOLDA OLAN ŞEYLER HAKEM HATALARIDA OLURDU DEĞİLMİ
Beşiktaş evinin kapılarını açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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