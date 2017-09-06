 Atiba: Jübilem Beşiktaş’ta – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Atiba: Jübilem Beşiktaş’ta

    Atiba: Jübilem Beşiktaş’ta

    Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı futbolu siyah-beyazlı formayla bırakacağını söyledi. Atiba, “Beşiktaş’ta çok mutluyum” diye konuştu

    Kartal'ın orta sahasındaki atom karıncası Atiba Hutchinson, Kanada basınına konuştu. Bu yaz ülkesinden iyi teklifler aldığını kaydeden 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerini Beşiktaş'ta sürdürdüğü için mutluluğunu dile getirdi. Atiba şöyle konuştu: "Türkiye'de çok rahatım. Beşiktaş Kulübü benim için çok şey yaptı. Aklımda tek bir düşünce var.

    O da jübilemi Beşiktaş'ta yapmak. Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonu bitiyor ancak henüz emekli olmayacağım. Ailem de İstanbul'da yaşamaktan mutlu. İstanbul'da harika bir stadımız var. Tam bir teknoloji harikası. İnanılmaz bir atmosferde maçlarımızı oynuyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adayıyız."

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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