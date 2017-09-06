Atiba: Jübilem Beşiktaş’ta
Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı futbolu siyah-beyazlı formayla bırakacağını söyledi. Atiba, “Beşiktaş’ta çok mutluyum” diye konuştu
Kartal'ın orta sahasındaki atom karıncası Atiba Hutchinson, Kanada basınına konuştu. Bu yaz ülkesinden iyi teklifler aldığını kaydeden 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerini Beşiktaş'ta sürdürdüğü için mutluluğunu dile getirdi. Atiba şöyle konuştu: "Türkiye'de çok rahatım. Beşiktaş Kulübü benim için çok şey yaptı. Aklımda tek bir düşünce var.
O da jübilemi Beşiktaş'ta yapmak. Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonu bitiyor ancak henüz emekli olmayacağım. Ailem de İstanbul'da yaşamaktan mutlu. İstanbul'da harika bir stadımız var. Tam bir teknoloji harikası. İnanılmaz bir atmosferde maçlarımızı oynuyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adayıyız."
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Atiba: Jübilem Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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