 Yılın en iyisi yine ATİBA! – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Yılın en iyisi yine ATİBA!

    Yılın en iyisi yine ATİBA!

    Beşiktaş orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada’da 5. kez yılın en iyi oyuncusu seçildi.

    Bu sayede büyük bir onura erişen 34 yaşındaki oyuncu, daha önce 2010, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında da Kanada'nın en iyisi ilan edilmişti. 77 kez Kanada Milli Takım formasını sırtına geçiren ve kaptanlık da yapan Atiba Hutchinson, 6 kez de rakip ağları sarstı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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