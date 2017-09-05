Yılın en iyisi yine ATİBA!
Beşiktaş orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada’da 5. kez yılın en iyi oyuncusu seçildi.
Bu sayede büyük bir onura erişen 34 yaşındaki oyuncu, daha önce 2010, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında da Kanada'nın en iyisi ilan edilmişti. 77 kez Kanada Milli Takım formasını sırtına geçiren ve kaptanlık da yapan Atiba Hutchinson, 6 kez de rakip ağları sarstı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:15
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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