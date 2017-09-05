Vida: Panik yok
Domagoj Vida'nın Beşiktaş ile ön protokol yaptığı ve devre arasında Siyah Beyazlı takıma geleceği öğrenildi.
Devre arasında Dinamo Kiev ile sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida, Avrupa'nın birçok kulübünün transfer hedefi haline geldi. Fakat Hırvat savunmacı sözünden dönmeyeceğini söyledi.
Beşiktaş ile 3 yıllık ön protokol imzalayan yıldız futbolcunun, yöneticilerle yaptığı görüşmede "Ben artık Beşiktaşlıyım. Başka kulüplere kapalıyım" dediği ifade edildi.
Hırvatistan ile Türkiye'ye gelen Vida, Beşiktaşlı taraftarın formasını imzaladı.
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Vida'yı kulübü Dinamo Kiev bırakmadı. Kartal, devre arası sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla 2+1 yıllık ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Devre arasında birçok kulübün kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı Vida yüreklere su serpen açıklama yaptı.
"PANİK YOK"
Beşiktaş'a verdiği sözü tutacağı belirtilen Vida, "Artık Beşiktaşlıyım. Panik yok. Başka kulüplere kapalıyım" dediği öğrenildi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:33
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Antalya'da Eto'o depremi
Toplam 3
Yorum
metinn GS maci öncesi öne cikma dumenleri parayi arttirin oynasin mac önemli yersen pöööh
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Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!
Toplam 5
Yorum
Hasan YILDIRIM Helal olsun tosiç kartal yüreklisin haydi kartalım mücadeleye devam bu sene de şampiyon olacaz sadece inanın ve mücadeleyi bırakmayın...
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Beni dövmek istediler!
Toplam 5
Yorum
Can Oldu emre dedi diye adam yıllardan beri yaptığı onun için anlam yüklü gol sevincinden vazgeçsin :D
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