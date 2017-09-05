Son karar Güneş'in

Pektemek, 8 Eylül'de bitecek transfer dönemine kadar cazip bir teklif gelmesi durumunda kiralık ya da satılık olarak gönderilecekti. Ancak Negredo'nun halen beklenen seviyeye çıkamaması nedeniyle bu düşünce Ocak'a kadar rafa kaldırıldı.