 Son karar Güneş'in – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Son karar Güneş'in

    Son karar Güneş'in

    ’ın gönderilecekler listesinde yer alan, hatta bir çok Anadolu kulübünün transfer listesinde ilk sıralarda bulunan için geri sayıma geçildi.

    Pektemek, 8 Eylül'de bitecek transfer dönemine kadar cazip bir teklif gelmesi durumunda kiralık ya da satılık olarak gönderilecekti. Ancak Negredo'nun halen beklenen seviyeye çıkamaması nedeniyle bu düşünce Ocak'a kadar rafa kaldırıldı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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