Sag 'Beck’e çifte kıskaç
Beşiktaş, Lichtsteiner ve Sagna’nın peşine düştü. Andreas Beck’i gönderen siyah-beyazlılar, Juventus’un gözden çıkardığı 33 yaşındaki Stephan Lichtsteiner ile bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Bacary Sagna’yı takibe aldı
Kadrosunu bir stoper daha alarak güçlendirmek isteyen, ancak Andreas Beck'in gönderilmesiyle yeniden sağ bek arayışına geçen siyah-beyazlılar, aradıkları isimleri buldu. 30 yaşındaki Alman oyuncu Beck'i Stuttgart'a gönderen Beşiktaş'ın gündemine gelen ilk isim, Juventus'un İsviçreli yıldızı Stephan Lichtsteiner oldu. İtalyan basını, bu transfer için Juventus'un kapısını çalan Beşiktaş'ın 8 Eylül'e kadar işi bitireceğini yazdı. 2011'den bu yana Juventus forması giyen 33 yaşındaki oyuncu Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemişti.
OYUNCU HAZIR KITA
İsviçreli sağ bek oyuncusunun transfere sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşması durumunda Beşiktaş'a transfer olmak istediği kaydedildi. Beck'i 2.2 milyon euro karşılığında satan Beşiktaş'ın kadrosunda, sağ bek olarak Gökhan Gönül dışında bir oyuncu kalmamıştı. 33 yaşındaki Stephen Lichtsteiner, 2011'de Lazio'dan Juventus'a 9.95 milyon euro'ya transfer olmuştu. Tecrübeli sağ bek oyuncusu, Serie A'da çıktığı 276 resmi karşılaşmada 15 gol atıp 28 asist yaptı.
ADA'DAN SON DAKİKA
SİYAH-beyazlılar için, savunmanın sağına yapılacak takviye konusunda bir iddia da İngiltere'den geldi. M. City ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Bacary Sagna ile birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği yazıldı. Beşiktaş'ın yanı sıra Bursa, Leicester City, Benfica, S. Lizbon ve Torino'nun Fransız savunma oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi. Sagna, geçtiğimiz sezon City forması ile 25 maça çıkmıştı. Beşiktaş'ın gündeminde G.Birliği'nden Ahmet Oğuz da bulunuyor.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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