Sag 'Beck’e çifte kıskaç

Kadrosunu bir stoper daha alarak güçlendirmek isteyen, ancak Andreas Beck'in gönderilmesiyle yeniden sağ bek arayışına geçen siyah-beyazlılar, aradıkları isimleri buldu. 30 yaşındaki Alman oyuncu Beck'i Stuttgart'a gönderen Beşiktaş'ın gündemine gelen ilk isim, Juventus'un İsviçreli yıldızı Stephan Lichtsteiner oldu. İtalyan basını, bu transfer için Juventus'un kapısını çalan Beşiktaş'ın 8 Eylül'e kadar işi bitireceğini yazdı. 2011'den bu yana Juventus forması giyen 33 yaşındaki oyuncu Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemişti.



OYUNCU HAZIR KITA

İsviçreli sağ bek oyuncusunun transfere sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşması durumunda Beşiktaş'a transfer olmak istediği kaydedildi. Beck'i 2.2 milyon euro karşılığında satan Beşiktaş'ın kadrosunda, sağ bek olarak Gökhan Gönül dışında bir oyuncu kalmamıştı. 33 yaşındaki Stephen Lichtsteiner, 2011'de Lazio'dan Juventus'a 9.95 milyon euro'ya transfer olmuştu. Tecrübeli sağ bek oyuncusu, Serie A'da çıktığı 276 resmi karşılaşmada 15 gol atıp 28 asist yaptı.

ADA'DAN SON DAKİKA

SİYAH-beyazlılar için, savunmanın sağına yapılacak takviye konusunda bir iddia da İngiltere'den geldi. M. City ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Bacary Sagna ile birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği yazıldı. Beşiktaş'ın yanı sıra Bursa, Leicester City, Benfica, S. Lizbon ve Torino'nun Fransız savunma oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi. Sagna, geçtiğimiz sezon City forması ile 25 maça çıkmıştı. Beşiktaş'ın gündeminde G.Birliği'nden Ahmet Oğuz da bulunuyor.