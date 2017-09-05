Pepe'den özür dilettiler
Siyah-beyazlılar, milli maçta Pepe’ye dirsek atan Priskin’e sosyal medya üzerinden tepki gösterince, Macar oyuncu hem Pepe hem Beşiktaş taraftarından özür diledi!
Bir anda Tamas Priskin'in hesabında yaşanan yorum patlaması üzerine, Macar futbolcu özür mesajı yayınladı. Tamas Priskin, "Pepe'den özür dilerim amacım bu değildi. Topu izliyordum ve arkamda olan Pepe'yi görmedim, üzgünüm. Onun hayranlarını da üzdüysem özür dilerim. Pepe'ye, Portekiz Milli Takımı'nda ve Beşiktaş'ta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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