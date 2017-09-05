 Pepe'den özür dilettiler – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Pepe'den özür dilettiler

    Pepe'den özür dilettiler

    Siyah-beyazlılar, milli maçta Pepe’ye dirsek atan Priskin’e sosyal medya üzerinden tepki gösterince, Macar oyuncu hem Pepe hem Beşiktaş taraftarından özür diledi!

    Beşiktaş'ın yıldız savunma oyuncusu Pepe'ye dirsek atan Tamas Priskin, bu hareketine pişman oldu. Portekiz'in Macaristan'ı 1-0 yendiği karşılaşmadaki hava topu sırasında Pepe'ye dirsek atan ve kırmızı kart gören Tamas Priskin'e Beşiktaşlıların tepkisi sert oldu. Pepe'nin acı içerisinde yerde kalmasının ardından, 30 yaşındaki forvet oyuncusunun sosyal medya hesabına yazmaya başlayan Beşiktaşlılar, Macar futbolcuya İngilizce ve Türkçe olarak saatlerce tepki gösterdiler.

    Bir anda Tamas Priskin'in hesabında yaşanan yorum patlaması üzerine, Macar futbolcu özür mesajı yayınladı. Tamas Priskin, "Pepe'den özür dilerim amacım bu değildi. Topu izliyordum ve arkamda olan Pepe'yi görmedim, üzgünüm. Onun hayranlarını da üzdüysem özür dilerim. Pepe'ye, Portekiz Milli Takımı'nda ve Beşiktaş'ta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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