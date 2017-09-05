 İlhan Mansız ve 4 isim daha... – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    İlhan Mansız ve 4 isim daha...

    İlhan Mansız ve 4 isim daha...

    Tamer Tuna’dan boşalan koltuk için İbrahim Üzülmez, İlhan Mansız, Mustafa Doğan, Sinan Kaloğlu ve Mustafa Özkan’ın isimleri geçiyor.

    Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, yardımcı antrenör konusunda hemfikir oldu. Tamer Tuna'nın görevden ayrılıp, Göztepe'nin başına geçmesinden sonra boşalan koltuğa, yeni bir ismin getirileceği belirtildi.

    Alınacak yardımcı antrenör, hem Şenol Güneş'e destek olacak hem de takım ile teknik ekip arasında köprü görevini üstlenecek. Yardımcı hocalık için eski Beşiktaşlı oyuncuların adı geçiyor. İbrahim Üzülmez, İlhan Mansız, Mustafa Doğan, Sinan Kaloğlu ve Mustafa Özkan gibi isimler adaylar arasında.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
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