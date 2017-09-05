Her alanda şampiyonluk

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu sezon mücadele edecekleri tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Siyah-beyazlı kulüpte Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park tarihi kapı girişinde bulunan fuaye alanında gerçekleşti.

Törene, kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra kulüp üyeleri ile bazı branşlardan altyapı sporcuları katıldı. Siyah-beyazlı camianın bayramını kutlayan başkan Orman, yeni bir sezona başladıklarını dile getirerek, yer aldıkları tüm branşlarda zor bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi. Orman şöyle devam etti: "Beşiktaş, Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızıdır. Her geçen gün rekabet daha da artıyor.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ

Bu bizi daha da kenetlendirmeli. Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu sezonu da tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun."