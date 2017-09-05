Her alanda şampiyonluk
Beşiktaş Başkanı Orman: “Sezonu tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Beşiktaş’ın alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu sezon mücadele edecekleri tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Siyah-beyazlı kulüpte Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park tarihi kapı girişinde bulunan fuaye alanında gerçekleşti.
Törene, kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra kulüp üyeleri ile bazı branşlardan altyapı sporcuları katıldı. Siyah-beyazlı camianın bayramını kutlayan başkan Orman, yeni bir sezona başladıklarını dile getirerek, yer aldıkları tüm branşlarda zor bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi. Orman şöyle devam etti: "Beşiktaş, Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızıdır. Her geçen gün rekabet daha da artıyor.
TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ
Bu bizi daha da kenetlendirmeli. Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu sezonu da tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun."
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:08
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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