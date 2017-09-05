Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!
Teknik direktör Şenol Güneş’in geldiği günden bu yana yönetimden ısrarla istediği ‘sol stoper’ transferi bu sezon da gerçekleşmedi.
Marcelo'yu kaptıran, yerine Pepe'yi monte eden siyah-beyazlılar, 7 oyuncu transfer etti, yine sol stoper alamadı. Güneş'in eline sadece yine asıl mevkii ön libero olan ama zorunluluktan sağ stoper oynayan Medel verilirken, tecrübili hoca Tosic'le yola devam etme kararı aldı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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