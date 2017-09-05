Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!

Marcelo'yu kaptıran, yerine Pepe'yi monte eden siyah-beyazlılar, 7 oyuncu transfer etti, yine sol stoper alamadı. Güneş'in eline sadece yine asıl mevkii ön libero olan ama zorunluluktan sağ stoper oynayan Medel verilirken, tecrübili hoca Tosic'le yola devam etme kararı aldı.