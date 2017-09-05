 Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar! – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!

    Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!

    Teknik direktör Şenol Güneş’in geldiği günden bu yana yönetimden ısrarla istediği ‘sol stoper’ transferi bu sezon da gerçekleşmedi.

    Marcelo'yu kaptıran, yerine Pepe'yi monte eden siyah-beyazlılar, 7 oyuncu transfer etti, yine sol stoper alamadı. Güneş'in eline sadece yine asıl mevkii ön libero olan ama zorunluluktan sağ stoper oynayan Medel verilirken, tecrübili hoca Tosic'le yola devam etme kararı aldı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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