 "Chelsea Costa'yı Beşiktaş'a kiralayacak" – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    "Chelsea Costa'yı Beşiktaş'a kiralayacak"

    "Chelsea Costa'yı Beşiktaş'a kiralayacak"

    Premier Lig ve La Liga'da transfer penceresinin kapanmasının ardından için Beşiktaş dedikoduları yeniden alevlendi.

    Antonio Conte'nin kadro dışı bıraktığı için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İspanyol gazeteci Eduardo Inda, eski takımı Atletico Madrid'e transferi gerçekleşmeyen için en şanslı kulübün Beşiktaş olduğunu söyledi.

    Chelsea'nin 23 kişilik Devler Ligi kadrosuan alınmayan Costa ile Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid ilgilenmiş ancak İspanyol ekibinin ocak ayına kadar transfer yasağı bulunması nedeniyle imzalar atılmamıştı.

    Costa ile Chelsea patronu Antonio Conte arasındaki buzların erimediğinin altını çizen OKDiario gazetesi direktörü Inda, "Costa Chelsea'ye geri dönmek için üzerine düşeni yapmamakta direniyor. Conte'den özür dilemesi kulübüne dönmek için yeterli olacaktı ama bunu yapmadı. Chelsea'nin planı onu ocak ayına kadar Beşiktaş'a kiralamak" ifadelerini kullandı.

    Siyah-beyazlı taraftarlar Diego Costa için yazdıkları "come to Beşiktaş" mesajlarıyla Instagram'da rekor kırmıştı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:44
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